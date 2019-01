SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

A pesar del intento de boicot que sufrió la tira Campanas en la Noche, de Telefé, su protagonista, Calu Rivero, desestimó la campaña “Mirá cómo no te ponemos”, viralizada en las redes sociales. La misma tiene como premisa no ver la nueva novela de la actriz como forma de defensa a favor del actor Juan Darthés, denunciado por violación por parte de una colega.

“Cuando me enteré lo que estaba sucediendo, lo primero que se me vino a la cabeza, es entenderlos. Entiendo lo que debe ser la desilusión que tu ídolo, de pronto es la persona que es. Esa desilusión es terrible, es no querer creer que esa persona que vos admirás es semejante monstruo”, sostuvo Rivero en diálogo con Involucrados, por América TV.

Rivero fue la primera en hablar públicamente contra Darthés. En 2017 contó las situaciones de acoso sexual que el actor ejerció sobre ella en el set de Dulce Amor, novela en la cual interpretaban a una pareja. Luego de esto, varias actrices revelaron que sufrieron cosas similares, hasta que Thelma Fardín decidió radicar una denuncia penal ante la Justicia de Nicaragua contra Darthés por violación.

La campaña “Mirá cómo no te ponemos” se burla de la consigna acuñada por la colectiva de Actrices Argentinas“Mirá cómo nos ponemos”, lanzada cuando se hizo pública la denuncia de Fardin en una conferencia de prensa. Esta frase tiene como objetivo visibilizar la violencia sexual que sufren las mujeres y fomenta a hacerle frente a los victimarios.