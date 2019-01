SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La actriz Calu Rivero volvió a profundizar en las denuncias contra Juan Darthés y criticó los argumentos del actor por querer culpar a las víctimas de su situación.

"Cuando lo vi la última vez en la televisión, tomé la dimensión de que hasta ahí iba a llegar. Lo vi con un mensaje súper oscuro, en el que seguía hablándoles a las víctimas, cuando dijo que se iba a matar", expresó la actriz, a la Revista Gente.

Rivero señaló que "lo no dicho es: 'Si a mí me pasa algo, ustedes son las culpables'" y advirtió: "No. Yo no me voy a hacer cargo de eso, no me vas a seguir manejando la cabeza. Hacé de tu vida lo que quieras. Yo ya estoy del otro lado".

Asimismo, Rivero contó cómo fue el proceso interno que atravesó desde que se fue de la novela que compartó con el actor, hace seis años, hasta que lo contó. "Hacía cinco (años) que no actuaba. Viajé, hice terapia, me metí en un viaje de autoconocimiento muy profundo. Se lo conté a la prensa hace un año", describió la actriz.