No estuvo más en el programa tras padecer un problema de salud y luego de que una banda tocó el "hit del verano" contra Macri.

Luego de ausentarse durante un largo tiempo del ciclo Cocineros Argentinos, Guillermo Calabrese regresará al programa que conduce por la TV Pública luego del escándalo con Hernán Lombardi.

El cocinero volverá luego de atravesar problemas de salud, que lo obligaron a tomarse una extensa licencia médica. La situación había levantado suspicacias en el medio ya que el conductor dejó de aparecer en cámara luego de que una banda cantar el "hit del verano" al aire.

Ese episodio había desencadenado un fuerte cuestionamiento por parte del polémico titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, que obligó a un pedido de disculpas en cámara.

Calabrese estuvo internado por una hernia de disco no operable y debió cumplir con estrictas ordenes de reposo. "Estuve haciendo osteopatía, kinesiología, y de a poco estoy volviendo", afirmó en declaraciones a La Nación.

Asimismo, explicó: "El cirujano no me quiso operar, ya que el posoperatorio era peor. La idea al principio es ir los domingos y luego ir haciendo otros días en la medida que me vaya poniendo mejor, todo depende de mi maldita cintura".