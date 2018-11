Cacho Castaña: "A la minas hay que volteárselas"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Cacho Castaña volvió a aparecer y no se olvidó de dejar otra desubicada y retrógrada frase sobre las mujeres. Meses atrás, el cantante volvió a hablar tras años alejado de la prensa al asegurar: "¡Relájense! Si la violación es inevitable, relájate y goza".

Ahora, en diálogo con Marcelo Polino en su programa radial, Castaña se refirió a la reciente las pelea entre Sol Pérez y una de las miembro del jurado de Bailando por un sueño: "Cambió la época, las mujeres ahora se enojan como se enojó Sol Pérez", comenzó.

"Está muy mal, no está bien la piba esa, aflojemos. Fue irrespetuosa con Laurita Fernández, con Flor Peña, que se deje de joder. La juventud es un enfermedad que se cura con el tiempo, hay que esperar que se les caiga el culo a todas y sabés cómo van a aflojar", expresó.

"Me rompe las pelotas que las minas se peleen, me enoja, a la minas hay que volteárselas. No quiero que se peleen. Que se hagan amigas, que se den unos besitos y que muestren cómo se besa, todo", derrapó sobre el final.