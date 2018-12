'Cabito' siguió la polémica: "Cuando algo en un grupo se rompe, es difícil volver"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La polémica de Basta de Todo continúa. En medio de idas y vueltas, de dichos de los familiares de Matías Martin y de Eduardo "Cabito" Massa Alcántara, el humorista salió a aclarar su publicación y pidió que no insulten al conductor del histórico programa de radio, porque siempre lo ayudó con sus problemas de salud, a contramano de los rumores de los últimos días.

Según "Cabito", todo se debió a una mala interpretación de sus dichos en Instagram, donde informó su desvinculación del programa. "Jamás dije que Matías no se interesó por mi salud, hizo un montón de cosas", dijo en comunicación con Intrusos y aseguró que su desvinculación se debió a "decisiones empresariales que está perfecto que se tomen".

El humorista aclaró que "cuando escribo, escribo desde el corazón" y que se mal interpretó su publicación en Instagram. Por eso, aclaró que "cuando estuve internado, y se lo dije a él (por Matías) en su momento, le dije que me hubiera gustado que me vengan a ver o que me llamen por teléfono o algo pero es como que lo que escribí se lo escribí a él sin pensar".

Pese a los cortocircuitos, Cabito dijo que con Martin "estamos más o menos viejos pero somos dos personas que nos quisimos e hicimos muchas cosas juntos" y que "son decisiones del programa" pero "cuando algo en un grupo se rompe, es difícil volver". Pese a los problemas, "hubo diferencia con algunos pero jamás hubo maltrato" en el equipo.

El humorista reconoció que salió a hablar a los medios porque se puso en el tapete su salud: "Matías habló de adicción y la comida no es una adicción, la obesidad es una enfermedad y la gente lo toma para cualquier lado pero no tengo la menor duda de que no lo hizo para lastimarme".

Cabito aseguró que "no estoy pasando mi mejor momento, quiero buscar laburo, estoy bien, sigo siendo gracioso, me gusta cocinar" pero remarcó que "no la estoy pasando bien, no es agradable y no tengo la menor duda que Matías tampoco la está pasando bien".

"En el fondo, ninguno de los dos nos merecemos ésto y quiero que nadie insulte a Matías y nadie del programa", finalizó.