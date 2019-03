Los conmovedores testimonios de los trabajadores de C5N

En el marco de la embestida judicial contra C5N y el portal Minuto Uno, los trabajadores del medio se movilizaron a la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para exigir la apertura de una cuenta bancaria inembargable para poder cobrar los sueldos.

Distintos periodistas del canal acudieron a la movilización y expusieron su repudio a la decisión de la Justicia.

"No le pedimos nada al Estado, no estaría mal, pero no pedimos nada. Simplemente lo que pedimos es que no intervenga, que no impida que la pauta privada que tiene C5N le permita a los trabajadores cobrar el sueldo", manifestó Iván Schargrodsky

Por su parte, el cronista Nicolás Munafó se quebró al relatar la situación que atraviesa el medio: "Te emocionas. Es fuerte llegar y ver a toda la gente acá. Gracias a todos por haber venido. Lo único que queremos es cobrar. Orgulloso de pertenecer a C5N".

"Es impresionante y emocionante ver que hoy están todos con nosotros. Cuando ves las miradas encuentra con que son aquellos agradecidos con C5N por haber escuchado su reclamo. Mi bebé y yo en el día de hoy no podíamos estar en otro lugar", expresó Daniela Ballester.

Embed .@BallesterDani: "Es emocionante ver que hoy están todos acá con nosotros. Son aquellos que están agradecidos con @C5N. Hoy nos acompañan en nuestro reclamo. Mi bebé y yo en el día de hoy no podíamos estar en otro lugar"#ElGobiernoQuiereCerrarC5N#CuentaParaSueldosC5N pic.twitter.com/U3W9JNNCIn — C5N (@C5N) 13 de febrero de 2019

Por último, el periodista Dario Gannio señaló como "lamentable" lo ocurrido y alertó por la situación de sus colegas: "los que son afectados son las familias de los trabajadores".