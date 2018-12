SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Un proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados bonaerense que busca prohibir en toda la provincia la comercialización, venta, distribución, tenencia y uso tanto público como privado de pirotecnia sonora.

La iniciativa fue presentada por el legislador Avelino Zurro y tiene como objetivo proteger a todas las personas que posean sensibilidades auditivas y/o cognitivas especiales, las cuales ven afectadas su salud ante cada una de las detonaciones de los artefactos pirotécnicos.

Se incluye en este padecimiento a niños, niñas, adultos y adultas con determinadas discapacidades o padecimientos, como por ejemplo Síndrome de Down, Autismo, Aspenger, etc. Además, insta a contemplar el sufrimiento de todos los animales con respecto a la pirotecnia sonora.

Al respecto, el legislador Zurro explicó que "sin dudas el uso de pirotecnia es un arraigo cultural, el cual se ve acentuado en las fiestas como Navidad y Año Nuevo, y muchas veces en eventos o celebraciones".

E indicó: "Lo que no nos damos cuenta y lo que nos tenemos que dar cuenta es que muchas veces la utilización de pirotecnia es un flagelo".

"Es un flagelo no sólo para los que tienen un accidente utilizando indebidamente la pirotecnia -o utilizando pirotecnia no autorizada-; sino, lo que es mucho más grave, es que afecta a un amplio abanico de bebes, bebas, niños, niñas, adultos, adultas, que por alguna afección de su salud tienen el umbral de sonido sensibilizado. Lo mismo ocurre en las personas con discapacidad que también tienen extrema sensibilidad en sus oídos, como es el caso de quienes tienen Síndrome de Down, Autismo, Aspenger, etc.", sostuvo Zurro.