Burlando confesó que fue él quien le recomendó a Darthes huir del país

El actor acusado de violar a Thelma Fardin, Juan Darthés, se fue a Brasil hoy. El abogado Fernando Burlando confesó que fue él quien le recomendó huir del país.

Esta madrugada y con una denuncia por violación radicada en Nicaragua, Darthés viajó a Brasil, de donde es ciudadano.

"No soy su representante legal en la causa vinculada a Thelma (Fardín). Tengo otras causas en las que sí", explicó el letrado en Nosotros a la mañana y dijo que hay límites legales que impiden que él sea su abogado en Managua.

"Es en otro país, es en Managua yo soy abogado y no puedo trabajar en todos los países que quiero, no podría trabajar allá, estoy limitado. Si pudiese trabajar, lo analizaría, pero para qué lo voy a analizar si no puedo", agregó.

Además, dijo que fue él quien le asesoró que se fuera: "Cuando esto empezó le dije, esto va a ser un infierno para vos. 'Andate de Argentina'. Que él haya nacido en Brasil, sea residente argentino y que aproveche la legislación brasileña para hacer valer más sus derechos, está bien".

"Fui el primero que le dije que tenía que irse. Allá está mejor su situación, ¿qué iba a hacer acá? No puede ir al supermercado, no puede trabajar, no tiene vida", cerró.