La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich habló sobre las coimas de Stornelli, de las políticas de seguridad del gobierno y de su posible candidatura en la fórmula con Mauricio Macri en estas elecciones.

Con respecto a las denuncias de coimas hacia Stornelli, Bullrich especificó: “Lo he visto una vez me parece una persona que tiene algún tipo de problemas. Nunca trabajó en el Ministerio de Seguridad, eso es mentira. Va a haber una querella por eso” dijo en declaraciones radiales.

Además expresó: “No me parece una persona coherente, si es experto, no lo parece”.

Respecto al contexto en el cual se encontró con Dalessio comentó: "Una vez fue al Ministerio con una serie de propuestas y recalcó no me parece una persona creíble. Ayer inclusive leí una desmentida de la DEA. Pero hay que aclarar que no trabajó ni en el Ministerio ni en inteligencia”.

Respecto a la denuncia a Stornelli dijo: “No puedo hablar de una denuncia que hizo un empresario o sobre algo que denunció alguien que no es coherente”. Y remarcó que mantiene una cercanía con el fiscal por las causas que lleva adelante el Ministerio: “Trabajo con Stornelli de manera muy cercana. No me parece defenderlo o no, mi tarea es otra”.