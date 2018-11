SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La actriz Brenda Asnicar develó que mientras grababa la exitosa tira juvenil Patito Feo, uno de sus compañero la acosó en el set de filmación. En ese entonces, ella tenía 16 años.

"Hubo un actor que me dijo que me quería desvirgar, mientras estábamos en el set. Era un compañero de elenco, mayor de edad: él tenía 37, y yo 16", contó en Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff.

Rápidamente, muchos pensaron en el actor Juan Darthes, quien fue parte de la novela juvenil y que poco tiempo atrás fue denunciado por la actriz Calu Rivero. Sin embargo, Asnicar se encargó de aclarar que con él no tuvo "nunca ningún problema".

"Me parecía re lindo lo me dijo, y me sentí halagada. A esa edad las mujeres tenemos un despertar, nos queremos sentir deseadas pero seguimos siendo niñas", afirmó.

Al tiempo que resaltó: "Ahora pienso y digo: 'Pará'. Es cualquiera lo que me dijo. Si le decía que sí quizá hubiera pasado, yo era menor, y estábamos trabajando".

La actriz prefirió no develar el nombre del acosador porque "no viene al caso". "Como actriz y como persona decido no llamar la atención. Solo espero que esto sirva para que las chicas sepan que eso no está bien", apuntó.