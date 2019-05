Lula da Silva reveló cómo tuitea desde la cárcel con una ingeniosa chicana al mandatario fascista Jair Bolsonaro.

Embed Perguntaram aqui como eu tuíto. Do mesmo jeito que o Bolsonaro. Eu tenho um filho que eu não controlo. Se ele solto não controla o dele, imagina eu preso. — Lula (@LulaOficial) 10 de mayo de 2019

El ex presidente brasileño preso en Curitiba salió a responder a la duda de cómo hace para escribir en la red social desde prisión.

"Me preguntan acá como es que tuiteo. De la misma manera que Bolsonaro. Tengo un hijo que no controlo. Si él suelto no controla a su hijo, imaginen yo preso", afirmó con ironía.

Embed

En Brasilestá abierta una investigación por presunta corrupción que apunta a su hijo mayor, el senado electo Flavio Bolsonaro, y los manejos financieros en los que también está involucrado el chofer y ex asesor del legislador, Fabrício Queiroz.

Sucede luego de que una pesquisa preliminar mostrara que pasaron por su cuenta 1,2 millones de reales, una cantidad incompatible con su salario y otros ingresos.