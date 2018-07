El actor ultramacrista Luis Brandoni le apostó 10.000 dólares al conductor de radio Ernesto Tenembaum si el presidente, Mauricio Macri, gana la reelección en 2019.

"Brandoni no para de hablar de política y yo voy a contar al aire lo que está pasando. Luis terminó de hablar y yo lo respeté, lo dejé hablar, porque en esta radio y en este programa se respetan todas las opiniones. Y yo le dije por ahí tenés razón Luis, que el gobierno anterior era mucho más cuestionable, pero me parece que este es un mal gobierno", comenzó a contar Tenembaum en Radio con Vos.

"Me dice entonces ´por qué ganó las elecciones y por qué las va a volver a ganar en 2019, porque te enteraste que va a ganar en 2019´. Entonces yo le digo que no sé si va a ganar y me pidió que ponga un número. ´Algo que duela: 10.000 dólares´", narró Tenembaum.

El actor es un férreo defensor del gobierno nacional y tiene un programa sobre tango en la Televisión Pública.