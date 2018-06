Brancatelli: "¿Quién le dio los bolsos a José López?"

El panelista de Intratables Diego Brancatelli preguntó a sus compañeros de programa si sabían quién había entregado el dinero que apareció en las bolsas del ex secretario de Obras Públicas, José López.

"Lo que hay que preguntar es de dónde proviene ese dinero. De qué empresario proviene o de qué político. Si hay alguien que recibe coimas es porque alguien las entrega", enfatizó el panelista en respuesta a la periodista militante Débora Plager.

Luego atacó a la corrupción del macrismo y la comparó con los bolsos de José López. "Con el aumento de la luz y de las tarifas, los amigos del poder se llevaron 9.000 millones de pesos, no 9 millones de pesos como José López. Son mil bolsos de López, pero como no vimos los bolsos entonces no nos indigna", afirmó.

El debate se dio en Intratables el lunes, luego de que el Tribunal Oral Federal 1 diera comienzo al juicio oral y público contra el ex secretario de Obras Públicas acusado del delito de enriquecimiento ilícito en el marco de la investigación que se inició el 14 de junio de 2016, cuando fue detenido en un convento, mientras llevaba bolsos que contenían casi 9 millones de dólares.