Brancatelli opinó sobre una posible candidatura de Marcelo Tinelli

El periodista Diego Brancatelli analizó el presente de la política argentina y opinó sobre uno de los más apuntados por las últimas encuestas: Marcelo Tinelli. El conductor, quien en varias entrevistas manifestó sus deseos de incursionar en la política, comenzó a ser mirado de reojo por el arco político y a prever la intención de voto con la que cuenta.

“No sé si quiere dedicarse a la política. Es uno de los animadores más importantes de la tevé argentina. Estoy de acuerdo con la gestión que hizo con Matías Lammens en San Lorenzo. Para ser dirigente deportivo le sobra", aseguró el periodista en diálogo con Ulises Jaitt en “El Show Del Espectáculo”.

Y profundizó: "Tranquilamente podría proponerse ser algo más. Y a nivel nacional todos nos tenemos que involucrar y respetaría mucho si él tiene la voluntad de involucrarse. No me gustaría que lo usen a él porque simplemente tiene popularidad. No sé si lo votaría".

Por otra parte, también dejó en claro su visión del actual gobierno y, por sobre todo, del presidente Mauricio Macri de quien aseguró que“va a quedar como uno de los peores presidentes de la historia. Le hizo mal al país y pronto será el recuerdo de una mala pesadilla”. También disparó con Cambiemos por el caso de aportantes truchos, el cual tildó de "gravísimo".

“Con respecto a los aportantes truchos de campaña de Cambiemos, utilizaron a gente en contra de su propia voluntad. Gente que no estaba dispuesta a ser corrupta. Falsificaron sus firmas, los afiliaron, y los pusieron como aportantes usando base de datos del propio Estado Nacional. Base de la Anses. Algo gravísimo. Y no hay nadie preso. Y acá por una fotocopias de cuadernos hay 18 presos. Es raro cómo se manejan. Si me decís que por aportantes truchos hay 10 de detenidos y acá 18, bueno", afirmó.