Brancatelli cruzó a Del Moro y lo dejó en off side

El periodista Diego Brancatelli cruzó a Santiago Del Moro cuando en el programa Intratables discutían acerca de la declaración de Luis D´Elía, quien dijo que "habría que fusilar" de forma simbólica al presidente, Mauricio Macri, en la Plaza de Mayo.

La postura de Brancatelli era que los panelistas consideraban que el dirigente no tenía ninguna representación, sin embargo le dedicaron casi todo el programa y el propio presidente, Mauricio Macri, le respondió desde Sudáfrica.

"A mí me amenazan todo el tiempo. Le desean lo peor a mi hijo y mi esposa y yo nunca digo nada", sostuvo Brancatelli. Al cruce salió Del Moro, quien le dijo que las amenazas no vinieron de un funcionario y en ese momento el panelista le recordó que D´Elía no es funcionario.

Al quedar encerrado, el conductor del programa cedió la palabra a una invitada del programa, Amparo Alfosín, nieta del ex presidente, Raúl Alfonsín.