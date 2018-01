Este domingo, Martín Bossi fue tendencia en Twitter luego de realizar polémicas declaraciones en la mesa de Mirtha Legrand en torno a la heterosexualidad, el machismo y la exposición que tienen las figuras como él en el medio.

"Es muy difícil ser heterosexual hoy porque vos sos homosexual y te aplauden y si yo salgo y digo 'amo a las minas, soy heterosexual y me enorgullece' me dicen 'no aclares que oscurece, discriminador'", expresó Bossi, lo que generó inmediatamente cientos de críticas en las redes sociales.

"Martín no somos iguales porque Mirtha, por ejemplo, construyó una carrera de nivel protagónico en una sociedad absolutamente machista y por ser mujer durante mucho tiempo probablemente haya tenido que pelear por esa circunstancia. No importa si uno es hombre o mujer, uno tiene que ser evaludado por su talento", lo frenó en seco el humorista Coco Sily.