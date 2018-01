La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, arremetió contra la remodelación que llevará adelante el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y advirtió que quieren “achicar la plaza para que entre menos gente".

En la tradicional ronda de las madres, la referente de derechos humanos aseveró: “Yo creo que a quieren achicar la plaza para que entre menos gente. No me importa. Ya vamos a inventar algo. Yo ya estoy pensando en algo".

En esta línea, cuestionó el proyecto de "puesta en valor" que lleva adelante el Gobierno porteño al sostener que "no se puede borrar la historia haciendo una plaza de nuevo".

Bonafini, asimismo, anticipó que reclamará mediante una carta al Gobierno nacional la devolución de los elementos que Madres de Plaza de Mayo aportó en su momento para la muestra permanente del Museo del Bicentenario.

"Tenemos una carta hecha para reclamar lo que las Madres le dimos a Cristina (Kirchner) para el Museo del Bicentenario. Ahora lo pusieron como un museo que hicieron ellos. Yo no les voy a dejar ahí las cosas que llevamos las Madres. Me parece de terror. Me las van a tener que dar, quieran o no", desafió.

Sobre las obras de remodelación de la plaza, que implicarán la renovación de material que por décadas constituyó parte del mobiliario urbano de ese espacio público, Bonafini apuntó que se va a "llevar todo lo que pueda".