El periodista deportivo Gonzalo Bonadeo salió a quejarse del acuerdo de exclusividad que logró la señal TNT Sports con la Selección Argentina durante el Mundial de Rusia 2018, pero en las redes le recordaron su campaña a favor del fútbol privado.

"Dos palos verdes para tener “notas exclusivas” con los jugadores argentinos durante el Mundial? Grosos. Volvio la tele de los ‘90. Cuanta creatividad", escribió el especialista olímpico en su perfil de Twitter.

La queja no surtió el efecto deseado entre sus seguidores, que con rapidez rememoraron cuando Bonadeo se quejaba del Fútbol para Todos.

Horas más tarde, el periodista no aguantó los cuestionamientos y descargó: "Quise espiar un mensaje familiar y me cruce con un mensaje de insulto. Ni un segundo podes distraerte que te cruzas con cybermatones. Twitter debería hacer colectas para comprarle vidas a unos cuantos. Hay que ser pelotudo para seguir a gente que no te bancas. Y encima escribirle".

Embed Andate a cuba si queres escuchar a los jugadores de la selección — Hacha (@Niko13H) 31 de mayo de 2018

Embed Es una lástima no poder ver una exclusiva de Arévalo con Messi porque es muy útil para dormir a los chicos a las once de la noche. — Julio Minaverry (@JulioMinaverry) 1 de junio de 2018

Embed Vendé los tapes que te robaste de Canal 7 y vas a ver como te alcanza. — Alejandro (@alejandrovon_) 1 de junio de 2018