El periodista deportivo Gonzalo Bonadeo reconoció que formó parte de la convocatoria del gobierno de la Ciudad para que jóvenes de hasta 24 años trabajen gratis en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Con fuertes mensajes justificó la convocatoria y manifestó que "a nadie obligaron a hacer nada que no quiera".

Los Juegos Olímpicos de la Juventud fueron organizados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"Me cuentan que se armo barullo por la convocatoria a periodistas voluntarios para los @BuenosAires2018 La convocatoria es algo que el Comite Olimpico Internacional hace para cada certamen. Si queres joder con la politca apunta mejor. Hay bocha de temas", sostuvo Bonadeo.

"Hago la aclaracion porque participe de la convocatoria. Que es del Comite Organizador. No pasa nada. Ignorancia. Mala leche. Da igual", afirmó en Twitter.

Por último, el periodista deportivo afirmó que no responderá los mensajes de las personas que lo refuten en la red social: "Ah. El que no quiera creer que es así, nada que hacerle. Nadie les va a responder. Al menos por acá. Y todo bien si consideran que la convocatoria no corresponde. En Londres y en Rio y en tantos lugares fue igual. Ni alli ni aca obligaron a nadie a hacer nada que no quiera".