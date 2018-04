Jorge Rial reveló que Adrián Suar llamó a Nacho Viale pidiendole que no sentara a Natacha Jaitt y Viale se negó.

Rial desde su programa "Intrusos" cuestionó a Viale: "Recién acaba de hablar Nacho, habló con Jorge Lanata. Pidió disculpas, dijo que fue un error, que con el diario del lunes no hubiera invitado a Natacha, que no le había dado herramientas a la conductora. Como que la dejó en pelotas, igual es raro Mirtha en pelotas. Mirtha está hasta las seis de la mañana en Google, sabiendo todo”.

“Lo que no encaja ahí es no saber lo que iba a pasar hoy, pero twittear dos o tres horas antes todo lo que iba a pasar. Entonces, o no sabían o sabían. Pero esto es parte de una interna”. Y agregó: “Lo de Nacho es por lo menos raro. Salió a pedir disculpas, diciendo que con el diario del lunes no la hubiese llevado. Pero estuvo durante dos o tres horas previas twitteando y asegurando que iba a estallar, iba a salir fuego de esa mesa. Es extraño”, dijo Rial.