Bolsonaro y una dura frase a una actriz de Hollywood: "No la veo como gay, en la calle le silbaría porque es linda"

La revista National Geographic publicó esta semana en internet una entrevista que la reconocida actriz y activista LGBT, Ellen Page, hizo al candidato a presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

"Me tildan como un gran homofóbico en Brasil y se equivocan. Mi lucha siempre fue y será contra la distribución de material LGBT escolar a niños mayores a los 6 años. Eso es todo", se defendió Bolsonaro.

La actriz aprovechó la ocasión y lo arrinconó: "yo soy gay, ¿usted cree que deberían haberme pegado cuando era niña para que no fuera gay?".

"Yo no la voy a mirar y pensar 'Creo que es gay'. Eso a mi no me interesa. Usted es linda. Si fuera un cadete de la academia militar y la viera en la calle, le silbaría. ¿Si? Usted es hermosa", fue la repudiable frase del candidato.

Y amplió: "Cuando era joven, en términos de porcentajes, había pocos gays. Con el tiempo, debido al libertinaje, las drogas y con las mujeres también trabajando, aumentó bastante el número de homosexuales".

"Bueno, ese es justamente el problema", le respondió Page. "Que usted cree que ser gay es algo anormal".