Bolsonaro arranca una guerra contra un importante diario de Brasil

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El flamante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ganó las elecciones el pasado domingo y el mundo está atento en la espera de sus primeras medidas de gobierno. Por lo pronto, en sus primeras declaraciones quedó claro que viene una guerra con uno de los principales diarios de Brasil: Folha.

El diario tuvo una serie de notas desfavorables a Bolsonaro durante la campaña y, luego de las elecciones que resultaron en su presidencia, publicó una durísima editorial que no pasó desapercibida.

Pocos días antes del ballotage, Folha destapó una red entre políticos y empresarios para viralizar "fake news" para ensuciar candidatos, en especial a Fernando Haddad del PT, por medio del Whatsapp.

"No puedo considerar dignas acciones como esa por parte de la prensa. No quiero que acabe (el diario), pero, si depende de mí, no recibirá apoyo oficial. Por sí solo ese periódico se acabó", declaró.

LEÉ MÁS: Presupuesto 2019: El Gobierno no le otorga fondos al único hospital de alta complejidad de El Calafate