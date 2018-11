Mientras se espera que la Conmebol decida si definitivamente se jugará entre River y Boca, todavía no están fijados los días para la final de la Copa Libertadores.

Luego de su victoria frente al club brasileño Palmeiras, se espera una histórica final de la Copa Libertadores con Boca Juniors frente a River Plate. Sin embargo, la Conmebol aún debe definir si hará lugar al reclamo de Gremio, con lo cual todavía no se sabe en qué fechas se jugarán los partidos de ida y vuelta ni si el equipo de Núñez será, efectivamente, el contrincante.

Además de esto, también se suma a la situación la Cumbre de Líderes del G20, que tiene como sede a la Ciudad de Buenos Aires e implica un fuerte operativo de seguridad, con lo cual durante el período en que se realiza -entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, más los dos días previos y posteriores- no se podrá llevar a cabo un evento deportivo de tanta magnitud como esta final.

“Todavía no hemos definido ninguna fecha. La Conmebol tiene que definir quién pasó a la final. Resuelto eso, hay situaciones que tenemos que ponderar, entre ellas la organización del G20. Luego, fijaremos la fecha con la Conmebol, teniendo en cuenta la seguridad del partido y de los vecinos del barrio. Ahí definiremos cuál es la fecha”, explicó Martín Ocampo, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, en diálogo con TN.

Sobre las fechas propuestas por la Conmebol en caso de desestimar el pedido de Gremio, es decir, los miércoles 7 y 21 de noviembre a las 21:45, Ocampo se mostró reticente. “El próximo sábado puede ser una de las alternativas posibles, mejora la disposición. En los días de semana siempre tenemos muchas movilizaciones, y el personal es el mismo que se usa para los partidos de fútbol”, consideró.

Según explicó, la fecha límite para fijar partidos es el 27 de noviembre, ya que luego comenzarán a llegar las delegaciones del G20. Sino, ya en diciembre, se puede jugar a partir de los dos días posteriores a la cumbre, pero también se complica: dejando de lado el hecho de que habría una brecha demasiado grande entre partido y partido, durante ese mes también se juega el Mundial de Clubes y la Copa Argentina.

“Supongo que nos reuniremos cuando la Conmebol defina quiénes son los finalistas, y tomaremos alguna de las decisiones vinculadas a la seguridad. No decidimos cómo se organiza, eso lo hace la Conmebol”, sostuvo el ministro.

Además, advirtió: “El Ministerio no tiene la potestad para cambiar la fecha, pero sí para decidir si se hace con público o no por cuestiones de seguridad. La Conmebol, si quiere, lo hará sin público, pero no hagamos futurología”.