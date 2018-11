SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Los dirigentes de los dos clubes más grandes de Argentina, Rodolfo D'Onofrio y Daniel Angelici, estuvieron juntos en un programa de televisión en la que analizaron las idas y vueltas por la presencia de visitantes en el superclásico de la Libertadores.

Durante su presencia en Debo Decir, Luis Novaresio, les consultó sobre quien asesoró a Mauricio Macri a la hora de twittear que le pidió "a la Ministra de Seguridad que trabaje con la Ciudad para que el público visitante pueda ir".

"Se mandó solo", le contestó Angelici.

"No puede ser que nos enteremos todo sin que nadie pueda consultar con nosotros. Por distintas razones, no creo que debamos jugar con público visitante. No alcanza tener dos o tres Bomboneras ni dos o tres Monumentales. Aparte, con 4000 entradas, la realidad es que gran parte iría para las peñas y muchos socios se quedarían afuera”, agregó el presidente de Boca.