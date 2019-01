SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El entrenador del Leeds United de Inglaterra, Marcelo Bielsa, decidió cortar de raíz la maraña de rumores en torno al escándalo que se desató luego de que lo denunciaran por espionaje de rivales y realizó una antológica conferencia de prensa para revelar cómo trabaja.

Luego de que las autoridades del Derby County expusieran el trabajo de investigación encubierta que realizaba Bielsa al descubrir a uno de sus espías, el DT argentino tuvo una semana difícil debido a las críticas que recibió y los rumores sobre una fuerte sanción contra el Leeds.

En ese contexto, el entrenador sorprendió al anunciar una conferencia de prensa, lo que generó rumores en torno a una posible salida del histórico club ingles. No obstante, su motivo fue otro y dejó boquiabiertos a todos los presentes, antes de sorprender al mundo entero.

El ex seleccionador argentino confesó que no sólo espió al Derby County, sino que ese es un método que utilizó cada semana con el rival de turno, a lo largo de su carrera. "Lo que hice no es ilegal. Podemos discutir si está bien o no. Sé que no todo lo que es legal es correcto, y que hay muchas cosas que son legales y no están bien. Yo observé a todos los rivales durante esta temporada", reveló.

Pero el asombro no se terminó allí: Al instante, el técnico utilizó un proyector para mostrar y desglosar paso por paso todo el deslumbrante trabajo que realiza para saber todo de sus adversarios.

En las imágenes, el 'Loco' develó cómo analizó a más de 50 partidos del Derby y de otros rivales, semana a semana. "El tema está sobreexpuesto en los medios. Pero para mí es importante explicarlo. Cuando mirás a un oponente, qué querés saber, comenzando con el once inicial, la configuración táctica y la configuración de piezas. Estas son tres cosas principales que los entrenadores miran", señaló.

¿Por qué lo hizo? "Tenés un staff de 20 personas. Estos 20 crean un volumen de información. No define el camino de la competencia. Nos sentimos culpables si no trabajamos lo suficiente porque nos permite no tener demasiada ansiedad. Al recopilar información, sentimos que nos acercamos a una victoria incluso si no es cierto".

"Analizar a los rivales no te coloca en una mejor posición para ganar el partido, pero te permite conocer a los jugadores. No puedo hablar inglés pero puedo hablar sobre los 24 equipos del campeonato", resaltó.

Al tiempo que rememoró una vieja anécdota: "Cuando estaba en Bilbao, jugamos una final contra Barcelona, que nos ganó 3-0. Después del partido, le mandé nuestro análisis a Guardiola, expresándole mi admiración. Me dijo: 'Sabés más de Barcelona que yo'".

La magnifica conferencia del DT hizo estallar las redes y no tardó en recorrer el mundo, que quedó maravillado con el exhaustivo trabajo que realiza para cada encuentro.