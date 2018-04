El conductor de televisión, Beto Casella, cuestionó a la estrella del Grupo Clarín, Jorge Lanata, por haber criticado que Marley lleve a sus viajes a Mirko, su hijo de apenas unos meses de edad.

"Me pareció una pelotudez. Yo creí que estaba hablando en joda. Que te moleste Marley recorriendo el mundo y cagandose de risa es una clara falta de sexo en la adolescencia. Eso es falta de sexo precoz", afirmó Casella ante las cámaras de televisión del programa Confrontados.

Embed

"Yo no soy amigo de Marley, tampoco me lo cruce en la vida y sin embargo estoy en su misma vereda. A mí el humor de Marley no me hace gracia, pero me parece muy simpático", sostuvo Casella.

"Andar investigando y criticando la felicidad ajena me parece que es poco sexo", se burló Casella.

Hace cuatro días, Lanata cuestionó a Marley por llevar a Mirko de viaje, pese a que es un bebé que no puede decidir dónde quiere estar.

“Marley tiene 2.800.000 seguidores en Instagram. Mirko 762 mil. Son lindos, populares y felices. ¿Cuál sería entonces el problema? El problema es que mientras caminan por una ruta de algodones y caramelos, a Mirko le están quitando la infancia. Y una infancia -se los digo yo, que por distintos motivos no la tuve- es algo que toda persona merece tener. Para que todo sea civilizado: se la quitan pero le pagan por ello“, había expresado Lanata.