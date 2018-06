Beto Casella destrozó al Gobierno y se cruzó con Marengo en la mesa de Mirtha

El conductor Bautista 'Beto' Casella apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri por los tarifazos y el acuerdo con el FMI y se enfrentó a la mediática Rocío Marengo, que pidió "más tiempo" para el macrismo.

"No salen las cosas, no arrancan, no le encuentran la vuelta. Creo que tenían otra expectativa, pero no llegó nada. Dujovne iba de invitado al programa de Morales Solá y resolvía todo y se les complicó", disparó.

Y agregó: "No entiendo el acuerdo con el Fondo. Sé que cada vez que aparece el Fondo viene la restricción y el ajuste".

La crítica fue interrumpida por Marengo, quien argumentó que el pésimo desempeño del Gobierno está causado porque "tienen que arreglar todo lo que dejaron los otros". "hay que tener esperanzas, hay que confiar", sostuvo.

Pero rápidamente, Casella contraatacó: "¿En qué año? ¿Cuánto le ponemos, Rocío?".

"Yo pensaba que el año que viene lo iban a reelegir, pero ahora te dicen que es tanta la caída del Presidente...", concluyó.