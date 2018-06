El ex secretario de Seguridad Sergio Bernicruzó a la periodista de Clarín y panelista de Intratables, la oficialista Natasha Niebieskikwiat, en una discusión sobre el desempeño del gobierno de Mauricio Macri y la incautación de droga.

Berni sostuvo que "el gobierno dijo que los problemas de la Argentina eran que no había una ley de derribo y que faltaban radares en las fronteras. ¿cuántos aviones derribaron? ninguno. Radares tampoco instalaron".

En respuesta, la panelista sostuvo que "la Argentina está tratando que con lo poco que hay se haga eficiente. Sin los millones (sic) de radares que Néstor Kirchner prometió colocar y no hizo, se concentran en menos radares. Además, el control de fronteras ha cambiado".

Berni acusó que la periodista "está totalmente desinformada" y Niebieskikwiat cometió un fallido al responder: "yo no estoy diciendo pavadas". El ex secretario de Seguridad manifestó que nunca le diría eso, ni le faltaría el respeto.

La panelista manifestó que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, no permite la colocación de los radares. Berni explicó que no hay que pedir permiso al gobernador, porque "es un tema nacional". En ese momento, la periodista reconoció: "técnicamente no sé. Pero no es así, no es la nada, tampoco es el todo. Algo sé".