Berger-Scioli: la verdadera razón del tuit de a ex pareja del ex gobernador

Gisela Berger, ex pareja de Daniel Scioli, arremetió contra el ex gobernador bonaerense en redes sociales, a quien acusó de mentir y de viajar con la plata del Estado.

La modelo denunció que recibió "amenazas", algo que calificó como "grave" y aseguró que "cuando vieron que se les fue la mano, trataron de recomponer todo". Estas amenazas habrían llegado luego de que ella se rehusara a "mostrar la familia perfecta".

Por eso, publicó en su cuenta de Twitter: "Daniel Scioli, dice que va por el brazo.. mientras la gente se muere de hambre, MIENTE! Vacaciones en COURCEVEL FRANCIA! ¿Donde esta la plata del país?”.

Embed Daniel Scioli, dice que va por el brazo.. mientras la gente se muere de hambre, MIENTE ! Vacaciones en COURCEVEL FRANCIA !! Donde esta la plata del país ? !! @muy @eldoce @revistalatecla pic.twitter.com/y9RmczLM53 — Gisela Berger (@gise_berger) 9 de enero de 2019

Según reveló Noticias, en medio de un viaje con Scioli, se sintió amenazada por ex candidato a presidente, por lo que se fue a Córdoba, su provincia. La mediática denunció: “Me quieren obligar a mostrar la familia perfecta” y aseguró que “lo único que quiere (Scioli) de Francesca (su hija) son las fotos para la campaña”.

Berger reveló que no realizó la denuncia policial porque el ex gobernador "levanta un teléfono y lo soluciona" pero aseguró que no va a hacer cosas con las que no concuerda. Por eso, arremetió: “Me amenazaron Scioli y su entorno personalmente” y aseguró: "Hasta acá llegué”.

