Benito Cerati tuvo una visibilidad mayor en los últimos tiempos y no todos los mensajes que recibe son positivos. El hijo de la estrella del rock nacional, Gustavo Cerati, afirmó que muchas de las críticas que recibe es porque no le perdonan "ser tan traicionero al macho burgués".

"Sé cómo era mi viejo, sé cuál es la verdad y no me van a convencer de lo que no fue. Nunca me atacan a mí por mí, porque no les he hecho nada y mi padre tampoco. Son frustraciones. Además hay demasiado lavado de cerebro con respecto a lo que sería “lo honorable”, comentó el joven músico en diálogo con Revista Noticias.

Y añadió: "Es más fuerte la realidad que viví que lo que puedan decir. No me perdonan ser tan traicionero al macho burgués. Haber nacido macho y burgués y no identificarme con ninguna de las dos cosas es como la traición más grande del mundo".

"Desde los trece años que recibo comentarios. Tenía un fotolog público. Subía fotos con amigos y me escribían: “¿Por qué nunca subís una foto con tu papá? ¿No lo querés, ¿no?”. Pero, loco, somos humanos", recordó Benito.

Y concluyó con una reflexión sobre la relación con su padre: "Tuve que amar y odiar a mis padres. A los dos. Y mi papá no es ningún dios. Fue un ser humano con cosas buenas y malas como todo el mundo. Eso no quiere decir que no nos hayamos llevado bien. Eso te pasa a vos, a X. Pero por lo visto a mí no me puede pasar".