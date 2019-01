SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El diputado nacional por La Rioja, Luis Beder Herrera, cruzó al su par riojano Lázaro Fonzalida por sus dichos: "Sus declaraciones nos dieron mucha vergüenza, los peronistas no somos ningunos pelotudos".

Esta apreciación trasciende luego de que el ex intendente de Chilectio y actual legislador Fonzalida festejara: "Esa fue la especulación y la clave, la inteligencia de esta elección. Así que no nos pongamos tristes si no hemos llegado al 50% (de los votantes que participaron), pongámonos contentos. Ahí está la viveza, porque los peronistas somos vivos, no somos pelotudos, somos bien vivos".

Embed

En diálogo con el programa de radio Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, Beder Herrera se refirió al polémico plebiscito por la reelección del gobernador Casas en La Rioja:"Creo que es necesario anular la consulta a la reforma. La Justicia tiene que anular la consulta porque no llegó al 35%, este triunfo es ilegitimo".

Embed

"Yo apoyo a Cristina Kirchner y Casas apoya a Juan Manuel Urtubey", señaló el diputado, quién además remarcó: "A nosotros nos fue muy mal con Macri".