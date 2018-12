La intelectual Beatriz Sarlo no ahorró críticas hacia el Presidente Mauricio Macri a tres años de haber asumido el Ejecutivo Nacional. Ignorante, hipócritca y cínico. También aseguró que no hay intelectuales en su gobierno.

Este lunes 10 de diciembre el gobierno de Mauricio Macri cumplió tres años y en ese contexto, la intelectual Beatriz Sarlohizo un balance de la gestión del presidente y fue lapidaria.

"Macri me parece un ignorante", dijo Sarlo en una entrevista con la periodista Luciana Geuna en el programa "La edad de los por qué", en Radio con Vos (89.9) y añadió: "Macri decía que todo se arreglaba en tres meses: eso fue hipocresía o cinismo. Ingenuidad no".

Por otra parte, Sarlo tildó de mentiroso al Presidente y afirmó que cuando se llevó adelante el debate presidencial, los datos económicos ya advertían un panorama negativo: "Macri decía que todo se arreglaba en tres meses: inflación, productividad, desempleo. O era una mentira o un acto de tontería. Todos los economistas tenían los números. Eso fue hipocresía o cinismo, ingenuidad no".

Sarlo no ahorró adjetivos y además dijo que no existen intelectuales dentro del macrismo y que el Ejecutivo no es un político interesante: "Macri no venera a la cultura; podría reemplazarlo por otras cosas, pero no veo muchas más virtudes por cuáles reemplazarlas, no habla bien, no trabaja 24 horas por día, quizá sepa dar buenas órdenes verticalmente".

En la entrevista afirmó que "con los intelectuales kirchneristas tuve un diálogo abierto".

La prestigiosa profesora universitaria agregó: "Soy de esas personas que no decía 'antes se debatía mejor'. Si bien fui muy criticada por algunos kirchneristas, sobre todo en redes sociales, mi diálogo con los intelectuales kirchneristas importantes, distinguidos, fue un diálogo abierto, así como he mediado con los intelectuales que trabajan en el macrismo, pese a que no fui kirchnerista ni soy macrista. Durante todo el kirchnerismo he tenido diálogo con los funcionarios, con el macrismo sigo tratando con los que conozco. Pero son funcionarios, saquemos la palabra intelectuales”.

El G-20 según Sarlo

Sarlo además se refirió a la cumbre del G20 y aseguró que el macrismo tiene una confianza desmesurada y en cuanto a las relaciones con China, aseguró que Macri solo profundizó los intercambios bilaterales generados durante el kirchnerismo.

En tres años de gobierno, Sarlo resalta que la relación con la prensa ha resultado un “cambio positivo” ya que "han dejado de meterse de manera tan obvia con la prensa. Era un poco sofocante el manejo de la pauta y la campaña contra la prensa".

Con respecto al panorama de las elecciones del próximo año, aseguró que no hay una tercera fuerza y que los votantes decidirán entre Macri o Cristina y anticipó que votará en blanco.