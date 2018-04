El líder sindical de gastronómicos, Luis Barrionuevo, asumió como interventor del Partido Justicialista nacional y encabezó un discurso que tuvo como eje principal críticas a la ex mandataria Cristina Kirchner y al presidente Mauricio Macri. También chicaneó al ex candidato del PJ, Florencio Randazzo.

En su primera locución, el dirigente dejó en claro su objetivo para el “nuevo PJ” que es “abrir las puertas del peronismo y poner el movimiento en marcha” de cara al 2019.

“Las puertas del peronismo están abiertas en general. Vamos a llamar a los que se fueron porque no tenían cabida; es la casa de todos los peronistas", aclaró Barrionuevo como primera definición de su intervención.

El referente peronista –recordado por quemar las urnas en una elección en Catamarca – respondió a las críticas del ex presidente del PJ, José Luis Gioja, y aseveró: “Soy un soldado de la Justicia. Me debo a la Justicia, que me designó".

Por otro parte, negó que sus intenciones respondan a ser funcional al Gobierno nacional y le dedicó varios segundos de crítica al presidente Macri. "Yo no soy funcional a Macri, no lo fui nunca y no lo seré", advirtió Barrionuevo.

"A Macri le iba bien en la política porque no había oposición, ahora hay oposición. Le va muy mal en la economía", definió Barrionuevo y sostuvo que su objetivo será "sanear" al partido con el fin de que “de acá salga la fórmula para el año que viene".

En el misma línea, chicaneó que "el Gobierno no conoce la pobreza, los telares, los talleres, el olor a pyme; conoce de countries, de Punta del Este, de Miami".

Por último, el interventor del PJ definió un límite para la ex mandataria a pesar de haber dicho que su voluntad es “abrir las puertas del peronismo” y arremetió: “El llamado que hace es a todos los que son peronistas. Los que tienen causas tienen que ir a la Justicia no tienen nada que ver con nosotros".

"Vuelve el peronismo, y no venimos para sacar cinco puntos, venimos para ganar", advirtió Barrionuevo, en alusión al último resultado electoral del PJ, con Randazzo como candidato a senador en la boleta que se quedó con el sello del partido.