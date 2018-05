Barrionuevo disparó contra el fiscal que pidió el fin de la intervención del PJ

El gremialista e interventor del Partido Justicialista, Luis Barrionuevo, salió con los tapones de punta contra el fiscal electoral Jorge Di Lello, quien pidió levantar la intervención del PJ nacional dispuesta por la jueza federal María Servini.

"Es un cero a la izquierda", calificó Barrionuevo al fiscal. "No me preocupa para nada lo que diga Di Lello. Es un cero a la izquierda. Ya sabíamos que nos iba a fallar en contra", lanzó Barrionuevo en diálogo con La Nación.

Asimismo, el dirigente acusó una interna entre el fiscal y Servini por un malestar del primero por no haber sido consultado sobre la intervención dictada el 10 de abril pasado. "Di Lello no corta ni pincha. No tiene ninguna importancia lo que decida", remató.

Ahora, la Cámara Nacional Electoral puede o no tener en cuenta el pedido de Di Lello. Barrionuevo confía en que la Cámara falle a su favor y lo ratifique cono máxima autoridad del PJ. "No tengo ninguna duda de que la Cámara va a fallar a favor. Hay pruebas suficientes de que el PJ era un aguantadero", afirmó.