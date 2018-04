El interventor del Partido Justicialista reconoció que los argumentos por los que la juez María Romina Servini lo nombró como presidente fue porque es "un verdadero peronista".

Asimismo, relató: "Hace unos días yo estaba en la plaza de Tribunales cuando me sonó el teléfono y me dijeron que la jueza me quería ver. Fui y me preguntó si no quería ser el interventor del PJ. Todo el asunto se manejó en silencio. Me eligió porque soy un verdadero peronista. La sangre que me fluye es completamente peronista".

En diálogo telefónico con Clarín, el dirigente gastronómico reconoció que su misión será dejar afuera al kirchnerismo del PJ Nacional: "Voy a abrir los brazos bien grandes (ríe con ganas). Estoy en contacto con Duhalde, Julio Bárbaro, Pichetto, Diego Bossio, Massa, con todos menos el kirchnerismo".

Al consultarle sobre las razones, respondió que "armaron su propio partido, Unidad Ciudadana. Ellos lo que quieren es usar al PJ de madriguera". Cabe destacar que, para colmo, Unidad Ciudadana estaba sólo en la provincia de Buenos Aires, mientras que Barrionuevo es interventor del partido a nivel nacional.