El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, le pidió al Gobierno que "no generalice" con los gremialistas y lo hizo con una advertencia al señalar que "a los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín y (Fernando) De la Rúa y no terminaron sus mandatos". El sindicalista además aseguró que la CGT no apoyará la reforma laboral.

"Nadie orina agua bendita. No hay que generalizar para desviar la atención sobre algunos temas. A los sindicatos los atacaron los militares, Alfonsín y De la Rúa y no terminaron su mandato", remarcó.

Las declaraciones de Barrionuevo fueron mientras se refería a la detención del sindicalista Marcelo Balcedo, titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), detenido en Uruguay bajo la acusación de lavado de dinero y asociación ilícita, y ante sospechas judiciales sobre otros gremialistas.

"Los gremios no somos todos iguales y no se puede generalizar cuando se habla de mafias", detalló el referente de los Gastronómicos en una entrevista a la señal de cable Todo Noticias (TN).

Asimismo, Barrionuevo criticó el rumbo económico y anticipó, de cara la reforma laboral, que "no hay reconciliación entre la CGT y el Gobierno".

Barrionuevo consideró que hay muchas acusaciones contra los sindicalistas que "carecen de fundamento", y deslizó una advertencia al observar que quienes "atacan" a los gremios "le muerden la cola al león y terminan mal".

Sobre las políticas económicas de Nación, lanzó: "El Gobierno no encuentra el rumbo, privilegia la timba financiera y no vienen las inversiones. Que se hagan cargo y que no nos ataquen a nosotros. Por ahora en la CGT no hay reconciliación con el Gobierno".

Por último, se refirió a las paritarias de este año y anticipó que "no habrá un techo del 15 por ciento" de aumento salarial y aseguró que "no hay ningún problema" con el proyecto de la diputada de la UCR Soledad Carrizo que propone limitar los mandatos de los dirigentes en los gremios.

"No habrá un techo del 15 por ciento en las paritarias. Yo no lo voy a hacer. Falta mucho para ponernos a negociar. Y si quieren limitar los mandatos, que pongan una fecha. ¿Cuánto más puedo durar frente a mi gremio? No hay problema con ese proyecto, que se trate en el Congreso", cerró.