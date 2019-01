SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Antonio 'Chipi' Barijho, identificado con Boca por su paso por el Xeneize, cruzó al periodista de TyC Sports Leonardo Farinella, confeso hincha de River, por la actitud que tiene en su programa contra los jugadores.

“Leo no me quiere, es de River, ¿qué va a ser? Le ganamos tantas veces. No puedo discutir con Farinella porque él es periodista y yo soy jugador. No puede opinar de los jugadores. El otro día lo vi, está muy gordito”, dijo Barijho.

Embed

La discusión surgió debido a que TyC Sports, que transmite desde Mar del Plata, estaba televisando un partido amistoso de fútbol 5 entre ex futbolistas identificados con Huracán y San Lorenzo, como previa del gran clásico que se jugará el domingo en el Nuevo Gasómetro.

Al término de ese encuentro, el cronista del canal que cubría desde el campo de juego entrevistó a Barijho, una de las figuras del triunfo del Globo. Cuando el 'Chipi' supo que Farinella era el único integrante de la mesa de Estudio Fútbol que no lo había elegido como figura del partido, el ex delantero de Boca despotricó contra el periodista.