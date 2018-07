Daniel Barenboim criticó duramente a Mauricio Macri, al Gobierno de Cambiemos y dio su opinión sobre la realidad del país.

“La atmósfera está más negativa que antes, no llega al 2001 pero no estamos tan lejos”, afirmó el reconocido director de orquesta israelí.

El artista (nacido en Argentina pero nacionalizado en Israel) lo contó en una entrevista con Luis Novaresio. Además, expresó sobre el conflicto israelí-palestino: "No es como ningún otro en el mundo. No es ni político ni militar. Es entre dos pueblos que están profundamente convencidos de tener el derecho de vivir sobre el mismo pequeño pedacito de tierra, y en el mejor de los casos, sin el otro". Y agregó: "Lo primero que hay que hacer es reconocer a Palestina como Estado. Lo de Israel no es ni de derecha ni de izquierda, es inhumano".

Sobre el Papa Francisco manifestó: "Lo he visto tres veces. Pero la impresión que me hizo es que alguien que dice lo que piensa y piensa lo que dice, que son dos cosas diferentes. Y él me inspira eso, que tiene las dos cualidades. Y su sencillez".