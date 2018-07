Tensos momentos se vivieron en la mesa de Mirtha Legrand con la furiosa discusión que mantuvieron la panelista Florencia Arietto y el dirigente político Julio Bárbaro, que obligó a la diva a gritar para frenarlos.

La ex diputada apuntó contra el dirigente sindical Hugo Moyano y lo acusó de corrupto en medio de la cena y Bárbaro intervino para calmar las aguas, pero su jugada le salió al revés y los dos terminaron a los gritos.

"Vos Julio qué podés hablar de denuncias si nunca denunciaste a nadie... Pasaste por todos los colores, todos los choreos y nunca denunciaste a nadie... Me vas a decir que nunca te diste cuenta que estaban robando en la etapa de Néstor Kirchner? ¿No viste nada? Vos te sentás con todos los corruptos...", le disparó Arietto.

El analista político reconoció que que almorazaba tanto con Mauricio Macri como con Moyano y que él se dedicaba al "pensamiento", porque "las denuncias son todas iguales". Y lanzó: "tus denuncias no son mejores que las mías".

"De qué denuncias tuyas si vos te sentás con corruptos y nunca denunciaste a nadie...?", replicó Arietto en un tono elevado, mientras Bárbaro también alzaba la voz.

La situación obligó a la intervención de Legrand quien, tras no poder calmarlos con tranquilidad, apeló a los gritos:"yo manejo este programa, ese tono agresivo no me gusta, no va con el programa".