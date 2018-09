SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, denunció que fue amenazado de muerte horas antes del paro de 24 horas que tuvo que convocar la CGT por el ajuste del gobierno y la pérdida de poder adquisitivo.

"Me amenazaron de muerte a mí y a mi familia. Yo le giré las cosas a Patricia Bullrich y lo llevé al juzgado. Cada vez que hay un reclamo aparecen las amenazas", denunció Baradel en una entrevista en el programa Crónica Anunciada que se emite por El Destape Radio.

"Con un mensaje de mail amenazaron a mi familia. Me decían que no sigan presionando, porque les iba a pasar algo a mis hijas", reveló Baradel quien dijo que hace dos años que recibe intimidaciones y que no pueden encontrar su emisor.

Además, el sindicalista acusó que periodistas oficialistas, como Eduardo Feinmann inventaron que su esposa, Lorena Riesgo fue procesada por una causa del IOMA. Riesgo, que es concejal en La Plata, no solo no fue procesada sino que no tiene ninguna causa judicial abierta.

"Son miserables. Intentan difamar con noticias falsas para buscar deslegitimar la medida de fuerza", acusó Baradel.