Banfield busca restituir la condición de socios a desaparecidos de la última dictadura militar

El Club Atlético Banfield, a través del grupo "Banfield por los Derechos Humanos", promueve una campaña para restituir la condición de socios a desaparecidos durante la última dictadura militar. Es el primer club en tomar esta medida.

La medida comenzó a circular el domingo pasado, en el partido que enfrentó a Banfield con River. Dentro del proyecto, se planteó la pintada de un mural en el estadio “Florencio Sola” para homenajear a las víctimas del último proceso militar y los nacidos ne el Pozo de Banfield.

“El argumento para dar ese paso es que no se trata de personas fallecidas, sino detenidas-desaparecidas. O sea, no dejaron de abonar la cuota social por su propia voluntad y, por ende, no se los puede dar de baja ni por falta de pago ni por muerte, por lo que las instituciones deben mantenerlos en su padrón", reza el comunicado de la agrupación.

El grupo Banfield por los DD HH se ha manifestado sobre distintos casos relacionados con el atropello a los derechos humanos . Fueron ellos quienes llevaron a la cancha el reclamo contra el 2x1 para genocidas, pidieron por la aparición con vida de Santiago Maldonado y siempre revindican la importancia de tener Memoria, Verdad y Justicia.