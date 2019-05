¿Cuántas reservas perdió el Banco Central para controlar al dólar?

El gobierno de la alianza Cambiemos insiste en la rifa de reservas para controlar el tipo de cambio. En el último mes, los activos del Banco Central (BCRA) disminuyeron casi U$S 10.000 millones.

Una vez descontadas las obligaciones próximas y el dinero prestado, el BCRA contará entre U$S 17.000 millones y U$S 25.000 millones de reservas netas. Este es el monto que puede efectivamente utilizar en el mercado cambiario si precisa intervenir.

Hace un mes, El FMI le dio luz verde al presidente del Central, Guido Sandleris, para vender todos los billetes que precise de estos U$S 17.000 millones o U$S 25.000 millones siempre que el dólar se encuentre dentro de la “zona de no intervención”, es decir, por debajo de los $ 51,50. En caso de superar esa cotización, sólo podrá desarmar U$S 250 millones diarios.

La diferencia mensual fue de U$S 9.630 millones. El 17 de abril las reservas eran de U$S 76.659 millones, cuando ahora son de U$S 67.029 millones.