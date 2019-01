SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La diputada nacional por el Frente Renovador, Graciela Camaño, se refirió al proyecto impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que propone bajar la edad de imputabilidad en delitos graves: "Si el Gobierno presenta el proyecto, lo vamos a discutir", al tiempo que remarcó: "No vamos a especular como hace el Gobierno, vamos a dar la discusión, quiero que haya un régimen penal juvenil".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Camaño señaló que ”el proyecto de responsabilidad penal juvenil es de muchas fuerzas políticas y se lo apropió el Gobierno”, y criticó duramente a la gestión de Macri: ”Es indudable que el Gobierno asumió sin tener idea en materia de seguridad”.

Por otro lado, de cara a las elecciones presidenciales, la diputada respondió sobre una posible unidad con la ex Presidenta: "Cristina no dice que va a ser candidata, y para mí el que no dice que es candidato no existe. ¿Por qué nosotros tenemos que decir si la vamos a acompañar?”.

Y concluyó: ”El que nos terminó acercando a Venezuela al final fue Macri. No queremos el pasado pero tampoco queremos este presente que es de un gobierno de farsantes”.