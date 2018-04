Baby se hartó de la Argentina y adelantó que se va del país

El conductor de Radio 10 Baby Etchecopar contó que se irá de la Argentina, porque está cansado de vivir en un país donde no puede estar tranquilo. "En dos años me pienso ir, porque me di cuenta que nos mintieron diciendo que era el mejor país del mundo", sostuvo.

Embed

"Si Dios me da vida, tengo que seguir esperando que me corten la 9 de julio, que vengan a pintar con aerosol misógino en la puerta", afirmó el conductor, quien manifestó que "en Miami vio que es un país todo hecho".

"Me voy a ir a un país donde entre y viva", manifestó.

Etchecopar manifestó que es una decisión tomada: "Creo que esto no va a cambiar, porque se hizo del fracaso una idiosincrasia".