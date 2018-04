Baby Etchecopar bromeó en la editorial de su programa radial e imaginó un hipotético futuro en el que fuera el presidente de los argentinos. La premisa de su gobierno la sintetizó con el lema "mano dura".

"El que roba la paga, el que corta la calle la paga, sacamos los planes. Los chorros, mínimo, 15 años de cárcel. Asesinos, violadores, golpeadores de mujeres, 70 años de promedio. De ahí, para arriba. Al político que roba, 150 años de cárcel. No sale nunca más. Vas a ver como termina todo”, fueron sus primeras medidas.

También se dedicó a la materia económica, en la que calificó la actualidad del país como "una fabrica parada". La energía productiva la concentraría en la producción agrícola, ganadera y minera, y "todo el resto lo traemos de afuera".

"Abro la importación, todo el mundo puede traer lo que quiera, se acabó la industria, se acabó la Unión Industrial que me dice cuanto tiene que estar el dolar, que pone gobiernos, saca gobiernos. Basta de esos pelotudos, viejos, pelados, y estafadores", calificó de manera repudiable.

Por último, ligado a la materia seguridad aseguró que llamaría "a los comisarios viejos, que conocen la policía. No a estos fantoches vestido de remolachas. Los gendarmes a la frontera, que no entre la droga y no entren los atorrantes".

