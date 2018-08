Baby Etchecopar reveló que se reunió con Macri por los cuadernos del chofer

En medio de la investigación por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, el periodista Baby Etchecopar reveló que se reunió con el presidente, Mauricio Macri, para hablar sobre el tema en la Quinta de Olivos. Según contó, fue dos días antes de que el ex juez Norberto Oyarbide asegurara que había recibido presiones durante el gobierno kirchnerista. La semana anterior al encuentro, Etchecopar había asegurado que trabaja “para que Cristina Kirchner vaya presa”.

“El otro día yo le conté al Presidente, me encontré con él. Fui a la Quinta, él cada tanto recibe a alguien y le pregunta cómo está la vida para saber”, sostuvo. “Después pasó al poco tiempo lo de Oyarbide, a los dos días”, indicó, durante una entrevista en el programa La Mirada de Roberto García por Canal 26.

Además, sobre el caso de los cuadernos, consideró que “esto se va a tragar a los autores” y apuntó contra una posible causa de corrupción que involucre a Macri: “No pensemos que nuestro Presidente actual está libre de culpa y cargo, porque después va a ser juzgado, y algo le pueden llegar a encontrar”, alertó.

En este sentido, sugirió que “Macri tiene que escuchar a la gente que lo critica, no a los obsecuentes, porque tiene un círculo de alcahuetes”, pero aclaró: “Yo no dije que no me gusta Macri, dije que no me gusta el entorno. Yo lo apoyo, lo voté dos veces. En una época me enojé con él y no lo iba a votar más; ahora, lo voy a votar con dos manos, pero si van todos presos”.

“Yo quiero un presidente firme. Este es el momento de apoyarlo a Macri, y él nos tiene que apoyar, porque detrás de él tipos como yo nos hemos jugado mucho, porque nada es gratuito. Pero no de sobre, no agarramos sobre. Nos jugamos porque queremos un país mejor. Yo confío que vamos a salir, sino no me juego”, subrayó.