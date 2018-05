Baby Etchecopar reveló a qué país huirá si Cristina Kirchner gana en 2019

El conductor ultraoficialista Baby Etchecoparreveló que iría al país africano Zambia, en caso de que la senadora de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner gane las elecciones presidenciales que se disputarán en 2019.

"Yo no sé si pedirle disculpas a Cristina o a putearla. Está procesada, va a Comodoro Py con la hoja del multiple choice pone soy inocente y se va. Tiene 27 causas, es senadora y dice que no sabe si va a volver. Me voy, sacame el pasaje a Zambia", sostuvo el periodista miitante de Cambiemos en una entrevista en el canal oficialista TN.