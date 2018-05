El conductor pidió la prisión "emblemática" de la ex presidenta para congraciar con el organismo internacional.

El argumento de la "pesada herencia" comienza a debilitarse en los sectores oficialistas. Para todos, menos para Baby Etchecopar, quien no consideró repartir las culpas en la actual gestión y recurrió a un insólito pedido de detención para la ex presidenta Cristina Kirchner para simpatizar con el Fondo Monetario Internacional.

"Creo que nos equivocamos en algo y es el punto de inflexión. Hasta que no vayan presos los del gobierno anterior, este país no es confiable. Yo no puedo seguir viviendo con chorros", comenzó el conductor radial en su editorial.

Uno de sus panelistas intentó virar las culpas hacia los errores del gobierno de Cambiemos y le recordó que "tienen que dar muchas explicaciones" y que deben "corregir un montón de cosas en las que están equivocados".

Baby ni lo dejó terminar su explicación y estalló contra la ex presidenta y su gestión, con un polémico pedido a la Justicia para congraciar con el FMI.

"Nosotros necesitamos meter en cana por muchos años a los corruptos mas grande de la historia argentina que fueron los Kirchner. Meterlos en cana emblemáticamente para mostrarles 'vengan, traigan guita, que si alguien afana va preso'", pidió Etchecopar.

Embed

Por último, también solicitó el dinero que "todavia tienen que devolver Scioli, De Vido, todos" y que, todas estas decisiones, serían "el mejor mensaje al Fondo".

LEÉ MÁS: Luciana Salazar destrozó al Gobierno por el acuerdo con FMI