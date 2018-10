SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En medio del escándalo por su violencia machista y xenofobia, el conductor radial ultra oficialista Baby Etchecopar tiene una nueva vida. El animador se puso de novio con la hija de uno de sus mejores amigos: un millonario empresario.

Embed

Silvina Cupeiro, de 54 años, es hija del empresario y ex piloto de Turismo Carretera Jorge Cupeiro, quien además es un íntimo amigo del periodista desde hace años, según reveló la revista Noticias.

En la cuenta de Facebook de ella como en la de él se los puede ver abrazados, compartiendo momentos con amigos y en salidas grupales.

Embed

En junio del 2013, el periodista oficialista invitó al ex piloto Jorge Cupeiro a su programa en C5N para tener un mano a mano íntimo. En la presentación, Etchecopar no escatimó en elogios: “Los amigos no son invitados. Los amigos vienen cuando quieren. Hace rato que tenía ganas de tenerlo acá”, dijo para abrir el programa. “Jorge es un campeón de la vida. Es de esos amigos de ley que cuando vos estás mal y no los llamás, se ofenden. Poca gente queda así, con códigos”, resaltó.

FOTO DE BABY, SU NOVIA Y EN EL FONDO, EDUARDO FEINMANN