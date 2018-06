El polémico, machista y macrista Baby Etchecopar lanzó un duro comentario contra Lionel Messi, en el momento en que el mejor jugador del mundo es observado por su desempeño en el partido inaugural de Argentina en Rusia.

Una vez más, el conductor radial genera rechazo por su discurso. Esta vez, la víctima no fue una mujer o un político, sino Messi.

“A mi que me digan que Messi se siente presionado, ¡abandoná y andate! Meté el gol y déjate de joder Sampaoli. Se pierde el Mundial, se pierde el país. Yo creo que hoy es igual Macri que la Selección: no tiene reacción, no tienen sangre en las venas. Yo creo que Ronaldo jugando mal juega bien, y a Messi, a veces, le sale bien."

"Si querés un gran jugador de este Mundial, es Ronaldo. Me parece que si el imbécil de Sampaoli, que no sabe nada y es un mentiroso, estaba apoyado en Messi creendo que ganaba el Mundial son dos mentirosos: Messi y Sampaoli", apuntó.

"Lo que haría es sacar a Messi del Mundial y dejar al resto como se arreglan. Pero si está todo apoyado sobre Messi y a él le chupa todo un huevo todo. Porque no podés tener un jugador que un día está deprimido, otro día agobiado. Messi quiere terminar el Mundial e irse a la playita", lanzó.